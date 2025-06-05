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Херсонскую военную администрацию вновь атаковали

«Страна.ua»: ВС РФ нанесли повторный удар по администрации Херсона
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Oleksandr Prokudin/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вооруженные силы (ВС) России нанесли повторный удар по областной военной администрации (ОВА) подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) города Херсона. Об этом сообщил Telegram-канал украинского портала «Страна.ua».

Издание также опубликовало фото с последствиями повторного удара. На кадре можно увидеть, что здание администрации получило сильные повреждения. Особенно пострадала его центральная часть.

До этого Telegram-канал «Mash на Донбассе» сообщал, что российские военные всю ночь и утро 5 июня били по местам дислокации украинских военных и властей в Харькове, Сумской области, Одессе и части Херсонской области, которая находится под контролем Киева.

На кадрах, снятых российским беспилотником, можно увидеть взрывы после попадания в цели корректируемых авиационных бомб (КАБ). Одним из объектов, которые атаковали ВС РФ стала в том числе областная военная администрация Херсона. В результате удара КАБ здание не только частично разрушилось, но и с него был сорван флаг Украины.

Херсонская область по итогам референдума, который прошел в сентябре 2022 года, вошла в состав РФ. Однако часть региона, в том числе город Херсон, до сих остаются под контролем Украины. С 20 октября 2022 года в Херсонской области введено военное положение.

Ранее сообщалось, что в Херсоне преследуют пророссийских жителей.

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