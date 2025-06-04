Участники гуманитарной миссии России в Херсоне подвергаются преследованию со стороны оккупационных властей. Об этом РИА Новости сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«Люди в сложной ситуации поддерживают и помогают другим, не дают умереть с голоду или от болезней одиноким старикам, малолетним детям, семьям, ухаживают и заботятся о мирном населении и за это становятся врагами для власти. Такая власть не может и не должна существовать. Это террористический режим, который регулируется террористами, уничтожающими собственных граждан», — сообщил Кастюкевич.

Он назвал политику оккупационных властей Украины в Херсоне мракобесием и абсурдностью. Кастюкевич напомнил, что в Херсоне действовал крупный гуманитарный центр, в котором ежедневно выдавалось более 2,5 тысяч гуманитарных наборов, а также лекарства, вещи и книги. Также здесь можно было получить медицинскую и юридическую помощь.

До этого подполье сообщило о конфискации жилья у русскоязычных жителей Херсона.

Ранее украинская писательница осудила жителей Киева за использование русского языка.