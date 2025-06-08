Появились подробности о цели удара ВС РФ по администрации Херсона

Во время удара ВС РФ в администрации Херсона находились украинские силовики

Во время удара Вооруженных сил (ВС) РФ по военной областной администрации в подконтрольном Киеву городе Херсоне там находились украинские силовики. Подробностями этой атаки поделился Telegram-канал «Оперативные сводки».

Уточняется, что удар был осуществлен в тот момент, когда глава администрации города Ярослав Шанько собрал там всех силовиков, включая представителей Службы безопасности Украины (СБУ), на совещание. По данным авторов канала, после атаки российских военных у здания было замечено множество машин скорой помощи.

Два удара по зданию администрации в Херсоне были нанесены 5 июня. Для атаки бойцы ВС РФ использовали корректируемые авиационные бомбы (КАБ).

Первый удар частично разрушил здание, а также сорвал украинский флаг. Второй еще больше повредил строение. На кадрах, опубликованных в сети, видно, что больше всего пострадала центральная часть здания.

Херсонская область по итогам референдума в 2022 году вошла в состав России. Однако часть региона, в том числе город Херсон, остаются под контролем Украины. С 20 октября 2022 года в Херсонской области введено военное положение.

Ранее сообщалось, что в Херсоне преследуют пророссийских жителей.