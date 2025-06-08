На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились подробности о цели удара ВС РФ по администрации Херсона

Во время удара ВС РФ в администрации Херсона находились украинские силовики
close
Oleksandr Prokudin/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Во время удара Вооруженных сил (ВС) РФ по военной областной администрации в подконтрольном Киеву городе Херсоне там находились украинские силовики. Подробностями этой атаки поделился Telegram-канал «Оперативные сводки».

Уточняется, что удар был осуществлен в тот момент, когда глава администрации города Ярослав Шанько собрал там всех силовиков, включая представителей Службы безопасности Украины (СБУ), на совещание. По данным авторов канала, после атаки российских военных у здания было замечено множество машин скорой помощи.

Два удара по зданию администрации в Херсоне были нанесены 5 июня. Для атаки бойцы ВС РФ использовали корректируемые авиационные бомбы (КАБ).

Первый удар частично разрушил здание, а также сорвал украинский флаг. Второй еще больше повредил строение. На кадрах, опубликованных в сети, видно, что больше всего пострадала центральная часть здания.

Херсонская область по итогам референдума в 2022 году вошла в состав России. Однако часть региона, в том числе город Херсон, остаются под контролем Украины. С 20 октября 2022 года в Херсонской области введено военное положение.

Ранее сообщалось, что в Херсоне преследуют пророссийских жителей.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами