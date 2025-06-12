В Иране заявили, что готовы к войне

Командующий КСИР на фоне данных о возможном ударе заявил, что Иран готов к войне

Иранские военные готовы к любому сценарию, в том числе к войне. Об этом заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами на фоне появившейся информации о готовящемся ударе со стороны Израиля, передает агентство SNN.

Салами подчеркнул, что «враг» иногда угрожает Ирану военным сценарием. Он напомнил, что иранские власти всегда говорили и говорят, что Исламская Республика абсолютно готова к любому сценарию.

12 июня CBS News со ссылкой на многочисленные источники сообщило, что Израиль предупредил США, что «полностью готов» начать операцию против ядерных объектов Ирана.

Это одна из причин, по которым накануне некоторым американским гражданам, в том числе дипломатам и родственникам военных, посоветовали покинуть Ближний Восток.

Газета New York Times сообщила, что иранские власти подготовили ответ на возможный удар Израиля по ядерным объектам исламской республики.

Ранее Иран пригрозил ударом по всем базам США на Ближнем Востоке.