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Власти Брянской области рассказали о последствиях ночной атаки дронов

Богомаз: в результате ночной атаки БПЛА на Брянскую область никто не пострадал
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Inna Varenytsia/Reuters

При атаке украинских беспилотников на Брянскую область в ночь на 12 июня никто из местных жителей не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены шесть вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава области.

По данным Минобороны РФ, всего минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 52 украинских дрона. Наибольшее количество БПЛА — 41 — уничтожено над территорией Белгородской области. Три беспилотника уничтожили над Московским регионом, два — над Крымом.

Во время атаки несколько российских аэропортов вводили временные ограничения на прием и отправку самолетов. Так, свою работу приостанавливала воздушная гавань Калуги.

Ранее на Западе предупредили Украину о серьезных последствиях после атак на Россию.

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Атаки БПЛА на Россию
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