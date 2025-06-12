В Иране усомнились, что эвакуация семей военных США представляет угрозу

Press TV: в Иране не считают признаком угрозы эвакуацию семей военных США

Иранские власти не считают эвакуацию семей американских военных с Ближнего Востока и передислокацию солдат США признаком угрозы. Об этом в беседе с порталом Press TV заявил сотрудник службы безопасности исламской республики.

«То, что делают американцы, — это не послание об угрозе Ирану, а скорее реакция на угрозы Ирана», — сказал представитель спецслужб.

12 июня CBS News со ссылкой на многочисленные источники сообщило, что Израиль предупредил США, что «полностью готов» начать операцию против ядерных объектов Ирана.

Это одна из причин, по которым накануне некоторым американским гражданам, в том числе дипломатам и родственникам военных, посоветовали покинуть Ближний Восток.

По данным NYT, Тегеран уже подготовил ответ на возможную атаку Тель-Авива.

Ранее Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном.