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Российские военные ликвидировали отряд боевиков ВСУ под Басовкой

Десантники уничтожили под Басовкой отряд боевиков с иностранными шевронами
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские штурмовики-десантники, создавая буферную зону в Сумской области, ликвидировали под Басовкой сводный украинский отряд боевиков, у которых были обнаружены шевроны как различных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), так и неонацистского движения и иностранных НКО. Об этом РИА Новости сообщил офицер с позывным «Витязь».

По его словам, на боевиках были обнаружены шевроны «Правого сектора» (организация запрещена в России), «Украинской добровольческой армии», 40-й бригады тактической авиации «Призрак Киева» и американских организаций United Help Ukraine и White Stork. Среди трофеев — американское помповое ружье Remington Express 870 Magnum, использовавшееся как противодронное средство.

«У боевиков ВСУ Были найдены и документы о прохождении подготовительных курсов стрелков. Среди вооружения уничтоженного подразделения обнаружено американское помповое ружье Remington Express 870 Magnum», — добавил российский офицер.

До этого сообщалось, что Росгвардия с начала 2025 года уничтожила свыше 500 человек личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных регионах Центрального федерального округа (ЦФО).

Ранее на Западе оценили влияние ударов ВСУ по российским аэродромам на ход СВО.

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