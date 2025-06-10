Росгвардия в приграничных регионах ЦФО уничтожила более 500 солдат ВСУ

Росгвардия с начала 2025 года уничтожила свыше 500 человек личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных регионах Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.

В ведомстве подчеркнули, что подразделения в ЦФО выполнили более восьми тысяч служебно-боевых задач, уничтожили более 180 единиц бронетехники и 150 единиц автомобильной техники.

В Росгвардии добавили, что в рамках специальной военной операции личный состав округа выполнил более 4 тысяч служебно-боевых задач.

До этого в Минобороны России сообщили, что вооруженные силы Украины за сутки потеряли в зоне СВО до 1355 военнослужащих.

Наибольшее число потерь зафиксировано в зоне действия группировки «Центр» — 550. Еще до 190 солдат ВСУ потеряли в зоне ответственности группы «Восток», около 75 — в зоне группы «Днепр».

В этот же день российскими войсками был нанесен групповой удар высокоточным оружием по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве.

Ранее на Западе оценили влияние ударов ВСУ по российским аэродромам на ход СВО.