Часть Запорожской области осталась без света из-за атаки ВСУ

Часть Акимовского муниципального округа Запорожской области лишилась света в результате атаки, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В результате атаки БПЛА противника по гражданской инфраструктуре Запорожской области временно без электроснабжения часть Акимовского муниципального округа», — написал чиновник.

Он добавил, что в настоящее время аварийные службы ликвидируют последствия.

Незадолго до этого Балицкий заявил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Акимовкой, Мелитополем, Токмаком. По его словам, украинские войска предприняли попытки ударов по гражданской инфраструктуре Запорожской области.

Поздно вечером 11 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что системы ПВО РФ отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на регион.

Ранее ВСУ атаковали тренажер реактора Запорожской АЭС.