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ВСУ предприняли попытки атаковать гражданскую инфраструктуру Запорожской области

Балицкий: средства ПВО сбили беспилотники над Акимовкой, Мелитополем и Токмаком
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Запорожской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, украинские войска предпринимают попытки ударов по гражданской инфраструктуре области.

«ПВО работает, сбиты БПЛА ударного типа над Акимовкой, Мелитополем, Токмаком», — написал чиновник.

Незадолго до этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что системы ПВО РФ отражают массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на регион. По его словам, было ликвидировано уже несколько дронов.

Утром 11 июня в Минобороны России сообщили, что средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 32 украинских БПЛА самолетного типа над регионами РФ. Больше всего беспилотников — 16 — сбили в воздушном пространстве Воронежской области. В Курской области перехватили восемь БПЛА, в Тамбовской области — пять, в Ростовской области — два. Еще один дрон нейтрализовали в небе над акваторией Черного моря, недалеко от побережья Республики Крым.

Ранее дроны ВСУ атаковали здание администрации в Запорожской области.

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