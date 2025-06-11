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Сальдо cообщил о массированной атаке беспилотников ВСУ на Херсонскую область

Сальдо: средства ПВО сбили несколько беспилотников ВСУ над Херсонской областью
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Shutterstock

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Прямо сейчас идет массированная атака Херсонской области с применением ударных БПЛА самолетного типа. Уже несколько беспилотников сбито. Боевая работа сил и средств ПВО ВС РФ продолжается», — написал чиновник.

Утром 11 июня в Минобороны России сообщили, что средства ПВО за минувшую ночь ликвидировали 32 украинских дрона самолетного типа над регионами РФ. Больше всего беспилотников — 16 — сбили в воздушном пространстве Воронежской области. В Курской области перехватили восемь БПЛА, в Тамбовской области — пять, в Ростовской области — два. Еще один дрон нейтрализовали в небе над акваторией Черного моря, недалеко от побережья Республики Крым.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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Атаки БПЛА на Россию
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