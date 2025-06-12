В США предрекли нападение Израиля на Иран через несколько дней

Reuters: Израиль на грани нападения на Иран

Израиль на грани нападения на Иран, до этого осталось несколько дней. Об этом сообщает агентство Reuters.

В публикации подчеркивается, что дипмиссия США в Ираке начинает экстренную эвакуацию дипломатов. Также правительство Соединенных Штатов готовится вывозить свой персонал из Кувейта.

Агентство отмечает, что Великобритания предупредила все танкеры и другие суда оставаться наготове при пересечении Персидского залива.

До этого сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп созвал в Белом доме совещание по вопросам безопасности с участием высшего военного командования.

Накануне стало известно, что шеф Пентагона Пит Хегсет разрешил добровольный выезд членов семей военнослужащих США с объектов в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM) на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке.

Представитель ведомства уточнил, что CENTCOM действует в тесной координации с Госдепом США, союзниками и партнерами Вашингтона в регионе для поддержания постоянной готовности к выполнению миссий в любой точке мира.

Ранее в Иране заявили о получении доступа к информации о ракетной программе Израиля.