Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп созвал в Белом доме совещание по вопросам безопасности с участием высшего военного командования. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

В публикации отмечается, что в данный момент все военные объекты Соединенных Штатов на Ближнем Востоке приведены в состояние полной боевой готовности.

До этого сообщалось, что шеф Пентагона Пит Хегсет разрешил добровольный выезд членов семей военнослужащих США с объектов в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM) на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке.

Представитель ведомства уточнил, что CENTCOM действует в тесной координации с Госдепом США, союзниками и партнерами Вашингтона в регионе для поддержания постоянной готовности к выполнению миссий в любой точке мира.

До этого министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил, что Тегеран в случае начала вооруженного конфликта с США ударит по всем американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили о получении доступа к информации о ракетной программе Израиля.