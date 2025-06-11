Путин раскрыл, что является гарантом обеспечения суверенитета России

Ядерная триада остается гарантом обеспечения суверенитета России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам госпрограммы вооружений, передает пресс-служба Кремля.

«Безусловно, особое внимание следует уделить ядерной триаде, которая была и остается гарантом суверенитета России, играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире», — заявил российский лидер.

Глава государства добавил, что одной из важнейших задач для страны является наращивание боевых возможностей, а также создание и модернизация систем вооружений, которые обладают высокими тактико-техническими характеристиками.

Помимо этого, президент рассказал, что доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России составляет 95%. По словам Путина, этот показатель является самым высоким среди всех ядерных держав мира.

2 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон направит £15 млрд ($20 млрд) на программу модернизации своего арсенала ядерных боеголовок. Такая модернизация необходима для того, чтобы «обеспечить силы ядерного сдерживания в грядущие десятилетия», отметил глава британского правительства.

Ранее в США заявили о близости мира к ядерному уничтожению.