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В РФ ответили на заявление США о близости мира к ядерному уничтожению

Депутат Чепа: обсуждение возможности ядерного удара говорит об опасной черте
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Обсуждение ядерного оружия и возможного его использования говорит об опасной черте, на которой сегодня оказался мир. Таким мнением поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

Чепа отметил, что до недавнего времени лидеры государств, тем более ядерных держав, публично не обсуждали возможности ядерных ударов. Однако сегодня многие политики, по его словам, начали рассуждать о ядерной угрозе. Он считает, что такие обсуждения «чреваты».

«Все всегда понимали, что такое ядерная опасность, что за этим стоит и к чему это может привести», — предупредил депутат.

До этого директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что сегодня мир как никогда близок к ядерному уничтожению.

Она напомнила, что случилось с Хиросимой после американской атомной бомбардировки, показав в социальной сети Х архивные кадры с жертвами этого удара. Габбард подчеркнула, что сегодня ядерное оружие стало еще мощнее, и предупредила, что в опасности находится весь мир.

Ранее Медведев допустил возможность ядерного удара из-за политики Запада.

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