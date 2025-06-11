В Харьковском ТЦК начался сильный пожар

В здании ТЦК в Харькове вспыхнул сильный пожар

В здании территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военного комиссариата на Украине) в Харькове вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на местных жителей.

Уточняется, что пожар начался в здании ТЦК в Шевченковском районе города, в здании по адресу улица Полтавский Шлях, 13/15.

На кадрах видно, что сильные языки пламени распространились по всему зданию и вырываются из окон второго этажа. Местные жители сообщали, что в этом районе города не было сообщений о прилетах российских ракет и беспилотников.

Пока неизвестно, по какой причине начался пожар.

До этого стало известно, что начальника четвертого отдела Одесского территориального центра комплектования, полковника Олега Номеровского подорвали.

В конце мая в украинском городе Кременчуге неизвестные набросились на автомобиль ТЦК после того, как военкомы остановили кого-то, чтобы проверить документы.

Ранее солдат ВСУ получил срок за стрельбу по детям, назвавшим его сотрудником ТЦК.