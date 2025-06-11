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ВСУ обстреляли семь населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: семь населенных пунктов оказались под ударами ВСУ
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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли семь населенных пунктов в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В Маломихайловке FPV-дрон атаковал припаркованный грузовой автомобиль. В Белянке под удар попала «ГАЗель», она получила повреждения. В Ржевке дрон повредил линию электропередачи.

Были также атакованы Козьмодемьяновка, Богун-Городок и Двулучное. Гладков уточнил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.

До этого в городе Шебекино в Белгородской области FPV-дрон ударил по территории предприятия, ранения получили шесть мирных жителей. Пострадавших доставили в местную больницу, им оказывают необходимую помощь.

Регион уже не первый год подвергается атакам со стороны ВСУ. 11 июня Гладков сообщил, что за 2024 год Белгородскую область обстреляли более пяти тысяч раз, а всего атак было более 10 тысяч.

Ранее в Белгороде при атаке украинского беспилотника пострадал ребенок.

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