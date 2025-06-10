В Белгороде при атаке украинского беспилотника пострадал ребенок

Гладков: восьмилетний ребенок пострадал при атаке беспилотника ВСУ в Белгороде

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде пострадал восьмилетний ребенок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородским районом украинский беспилотник. Ребенок пострадал при падении обломков дрона, отметил губернатор.

«Он был с бабушкой, которая самостоятельно привезла его в больницу. У ребенка диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. В настоящее время он проходит обследование в детской областной клинической больнице», — написал Гладков.

Губернатор Белгородской области добавил, что также в нескольких местах произошло возгорание сухой травы. По его словам, сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали все очаги огня.

Накануне Гладков сообщил, что ВСУ атаковали беспилотниками транспортные средства в Корочанском районе Белгородской области. По его словам, на участке дороги Короча — Белгород украинский дрон нанес удар грузовому автомобилю с цистерной. Пожарные ликвидировали возгорание.

Ранее пятеро человек пострадали при ударе дронов ВСУ по парковке в Белгородской области.