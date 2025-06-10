На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде при атаке украинского беспилотника пострадал ребенок

Гладков: восьмилетний ребенок пострадал при атаке беспилотника ВСУ в Белгороде
close
Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде пострадал восьмилетний ребенок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородским районом украинский беспилотник. Ребенок пострадал при падении обломков дрона, отметил губернатор.

«Он был с бабушкой, которая самостоятельно привезла его в больницу. У ребенка диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. В настоящее время он проходит обследование в детской областной клинической больнице», — написал Гладков.

Губернатор Белгородской области добавил, что также в нескольких местах произошло возгорание сухой травы. По его словам, сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали все очаги огня.

Накануне Гладков сообщил, что ВСУ атаковали беспилотниками транспортные средства в Корочанском районе Белгородской области. По его словам, на участке дороги Короча — Белгород украинский дрон нанес удар грузовому автомобилю с цистерной. Пожарные ликвидировали возгорание.

Ранее пятеро человек пострадали при ударе дронов ВСУ по парковке в Белгородской области.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами