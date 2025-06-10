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Американский политолог заявил о переломном моменте в конфликте на Украине

Политолог Корыбко: Украина находится на грани военного поражения
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В конфликте на Украине уже достигнут или скоро наступит переломный момент, когда украинская армия уже не сможет сопротивляться натиску Вооруженных сил (ВС) РФ. Такое мнение выразил американский политолог Эндрю Корыбко в статье для издания Asia Times.

По его словам, Украина находится на грани военного поражения на фоне продвижения ВС РФ в Днепропетровской области.

«Если же рассуждать о финале этого конфликта, то похоже, что переломный момент или уже достигнут или вот-вот будет — после чего чаша военно-стратегических весов окончательно и бесповоротно склонится в пользу России», — написал Корыбко.

Он отметил, что поражение Украины «кажется неизбежным».

9 июня издание Military Watch Magazine написало, что утрата Украиной Днепропетровской области станет поворотным моментом в конфликте с Россией из-за стратегического расположения региона рядом с Донецкой народной республикой, Херсонской и Запорожской областями.

В середине мая член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что значимым переломным моментом конфликта с Украиной стало освобождение населенного пункта Суджа в Курской области. По его мнению, специальная военная операция может завершиться в течение ближайшего года, если события будут развиваться исключительно по военному сценарию.

Ранее в Германии заявили об истощении ПВО Украины.

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