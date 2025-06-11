В Херсонской ОВА сообщили о сложной ситуации со светом из-за атаки на энергообъект

В Херсонской области был атакован энергообъект, ситуация со светом и электричеством сложная. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на главу областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина.

«Энергетики работают над восстановлением, однако спрогнозировать сроки работ на данный момент невозможно, поэтому глава ОВА призвал жителей подготовиться к возможному длительному отсутствию электроэнергии», — говорится в публикации.

Незадолго до этого глава военной администрации Николаевской области Украины Виталий Ким сообщал, что в регионе также произошло отключение света. По его словам, отключение было аварийным.

Как писало украинское издание «Общественное. Новости», Николаевская область — не единственный регион, где произошло отключение света. Аналогичная ситуация наблюдается и на территории Херсонской области, подконтрольной Киеву.

9 июня в Сумской области Украины без света остались более 20 тыс. абонентов. С отключением электричества столкнулись жители четырех общин Шосткинского района. Глава военной администрации региона Олег Григоров рассказал, что ряд объектов критической инфраструктуры перешли на альтернативные источники питания.

Ранее американский политолог заявил о переломном моменте в конфликте на Украине.