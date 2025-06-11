На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ВСУ подтвердили, что российские войска достигли территории Днепропетровской области

«Страна»: украинский офицер подтвердил заход ВС РФ в Днепропетровскую область
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) подтвердили, что российские войска достигли территории Днепропетровской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на офицера ВСУ с позывным Алекс.

Он рассказал, что российские силы по несколько человек совершают вылазки на территорию области. По его словам «Алекса», у российских войск получилось пробиться к Днепропетровской области из-за полного превосходства в численности пехоты на участке боевых действий, дефицита дронов у ВСУ и отсутствия оборонительных сооружений на бывших административных границах между регионами.

9 июня председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас объявил о переходе армии страны к активной фазе контртеррористических действий в Днепропетровской области.

8 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские силы продолжают развивать уверенное наступление вглубь Днепропетровской области. Как рассказал в эфире «России 1» военнослужащий штурмового отряда, ВС РФ пересекли административную границу региона еще 20 мая. Украина прорыв отрицает, заявляя, что ВСУ «мужественно и профессионально держат свой участок фронта». Что означает наступление российских сил на Днепропетровскую область — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ВС РФ рассказали, когда первые российские бойцы перешли границу Днепропетровской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами