В ВСУ подтвердили, что российские войска достигли территории Днепропетровской области

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) подтвердили, что российские войска достигли территории Днепропетровской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на офицера ВСУ с позывным Алекс.

Он рассказал, что российские силы по несколько человек совершают вылазки на территорию области. По его словам «Алекса», у российских войск получилось пробиться к Днепропетровской области из-за полного превосходства в численности пехоты на участке боевых действий, дефицита дронов у ВСУ и отсутствия оборонительных сооружений на бывших административных границах между регионами.

9 июня председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас объявил о переходе армии страны к активной фазе контртеррористических действий в Днепропетровской области.

8 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские силы продолжают развивать уверенное наступление вглубь Днепропетровской области. Как рассказал в эфире «России 1» военнослужащий штурмового отряда, ВС РФ пересекли административную границу региона еще 20 мая. Украина прорыв отрицает, заявляя, что ВСУ «мужественно и профессионально держат свой участок фронта». Что означает наступление российских сил на Днепропетровскую область — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ВС РФ рассказали, когда первые российские бойцы перешли границу Днепропетровской области.