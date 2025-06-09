В России сообщили о начале активной фазы денацификации Днепропетровской области

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас объявил о переходе к активной фазе контртеррористических действий в Днепропетровской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, сославшись на данные Минобороны РФ о продвижении группировки войск «Центр».

«Активная фаза денацификации Днепропетровской области началась», — написал он.

По информации военного ведомства, подразделения вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и развивают наступление. В ходе боестолкновений противоборствующая сторона понесла значительные потери личного состава и техники за последние сутки.

8 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские силы продолжают развивать уверенное наступление вглубь Днепропетровской области. Как рассказал в эфире «России 1» военнослужащий штурмового отряда, ВС РФ пересекли административную границу региона еще 20 мая. Украина прорыв отрицает, заявляя, что ВСУ «мужественно и профессионально держат свой участок фронта». Что означает наступление российских сил на Днепропетровскую область — в материале «Газеты.Ru».

Ранее морской спецназ РФ уничтожил узел связи ВСУ в Черном море с помощью FPV-дронов.