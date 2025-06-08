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Стало известно, когда первые российские бойцы перешли границу Днепропетровской области

Бойцы Кемеровской роты ВС РФ перешли границу Днепропетровской области еще 20 мая
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Первые российские военные пересекли административную границу Днепропетровской области еще 20 мая. Об этом заявили штурмовики на видео, показанном в эфире канала «Россия-1».

«Мы, бойцы Кемеровской роты танкового полка танковой дивизии, в ходе СВО перешли границу Днепропетровской области. 20 мая, 09:14 [мск]», — сказал штурмовик.

8 июня в Министерстве обороны РФ заявили, что подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой народной республики (ДНР) и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.

30 мая военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ключевая задача для Вооруженных сил РФ на лето — создание буферной зоны.

По его словам, в данный момент российские войска «практически выходят» на границы ЛНР и ДНР и продолжают продвигаться. Создать зону безопасности придется через взятие территорий Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей, добавил эксперт.

Ранее Медведев рассказал о «новых реалиях на земле» из-за наступления ВС РФ в Днепропетровской области.

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