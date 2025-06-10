Трамп предложил Тунберг пройти курсы по контролю эмоций

Шведской экоактивистке Грете Тунберг следует пройти курсы, которые помогут ей научиться контролировать свои эмоции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает ТАСС.

«Она странный человек. Она молодая, раздраженная. Не знаю, настоящий ли это гнев. В это трудно поверить. Я видел, что произошло. Она определенно не похожа [на других]. Я думаю, ей нужно пойти на курсы по управлению гневом», — сказал глава Белого дома, комментируя ситуацию с захваченным судном «Мадлин», на котором была Тунберг.

Данное судно было захвачено 9 июня израильскими военными. По данным активистов, на борту находились 12 человек, включая Тунберг, а также граждане Франции, Турции, Бразилии и Швеции.

В этот же день Тунберг выступила с обвинениями против властей Израиля, утверждая, что была похищена. По ее словам, судно «Мадлин», принадлежащее организации «Флотилия свободы», было перехвачено в международных водах силами, действующими от имени Израиля либо непосредственно израильской стороной.

Ранее в Израиле заявили, что не пропустят Грету Тунберг в сектор Газа.