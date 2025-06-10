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Трамп предложил Тунберг пройти курсы по контролю эмоций

Трамп: Тунберг следует пройти курсы, чтобы научиться контролировать свои эмоции
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Lucas Jackson/Reuters

Шведской экоактивистке Грете Тунберг следует пройти курсы, которые помогут ей научиться контролировать свои эмоции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает ТАСС.

«Она странный человек. Она молодая, раздраженная. Не знаю, настоящий ли это гнев. В это трудно поверить. Я видел, что произошло. Она определенно не похожа [на других]. Я думаю, ей нужно пойти на курсы по управлению гневом», — сказал глава Белого дома, комментируя ситуацию с захваченным судном «Мадлин», на котором была Тунберг.

Данное судно было захвачено 9 июня израильскими военными. По данным активистов, на борту находились 12 человек, включая Тунберг, а также граждане Франции, Турции, Бразилии и Швеции.

В этот же день Тунберг выступила с обвинениями против властей Израиля, утверждая, что была похищена. По ее словам, судно «Мадлин», принадлежащее организации «Флотилия свободы», было перехвачено в международных водах силами, действующими от имени Израиля либо непосредственно израильской стороной.

Ранее в Израиле заявили, что не пропустят Грету Тунберг в сектор Газа.

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