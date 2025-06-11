В Израиле разъяснили РФ слова посла о поставках Patriot Украине

МИД: Израиль объяснил РФ слова посла о поставка Patriot для ВСУ

России разъяснили слова посла Израиля о поставках ракетных комплексов Patriot на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова передает ТАСС.

«Мы получили разъяснения МИД Израиля о том, что данные утверждения не соответствуют действительности», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Накануне в МИД Израиля сообщили, что заявление посла страны на Украине Михаила Бродского о том, что еврейское государство передало Киеву ракетные комплексы Patriot, не соответствует действительности.

9 июня Михаил Бродский дал интервью журналистке Маричке Довбенко. Во время беседы дипломат рассказал, что еврейское государство якобы поставило на Украину устаревшие комплексы Patriot. Речь шла о технике, которую Израиль получил от США в начале 90-х годов прошлого века.

В связи с этим посол назвал «неправдой» высказывания о том, что Израиль никак не помог Украине в военном плане.

Ранее журналисты выяснили, что Израиль начал поставлять на Украину захваченное у движения «Хезболла» оружие.