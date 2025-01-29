Появилась информация о передаче Украине захваченного оружия «Хезболлы»

MWM: Израиль поставил захваченное у «Хезболлы» оружие на Украину

Израиль начал поставки захваченного у ливанской группировки «Хезболла» оружия Украине. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на источники.

Отмечается, что страны Запада, в частности США, надавили на Израиль для отправки оружия из крупных тайников «Хезболлы» украинским Вооруженным силам.

По словам нескольких источников из стран Запада, поставки уже начались. Военно-транспортные самолеты Boeing C-17 Globemaster III производства США использовались для доставки оружия с израильской авиабазы Хацерим в польский город Жешув.

При этом посол Израиля на Украине Михаил Бродский отверг соответствующую информацию, подчеркнув, что никаких поставок оружия «Хезболлы» не было.

Вооружение «Хезболлы» включает крупные запасы модернизированных противотанковых управляемых ракет (ПТУР), реактивных противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов РПГ-29 и переносных зенитно-ракетных комплексов «Стрела-2».

Посольство Украины в Израиле до этого заявило, что Израиль хочет передать Украине оружие российского производства.

В начале декабря военно-воздушные силы Израиля атаковали места хранения оружия и маршруты контрабанды вооружений для движения «Хезболла» на границе Сирии с Ливаном.

Ранее в Ливане сообщили об атаке самолетов Израиля на лагерь беженцев.