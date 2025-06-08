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В Сумской области пять украинцев отказались от эвакуации из страха попасть в ВСУ

В Сумской области пять украинцев не хотят уезжать из страха перед мобилизацией
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Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Несколько украинцев в приграничной зоне Юнаковской общины Сумской области отказываются от эвакуации, потому что не хотят быть мобилизованными, сообщает «Общественное. Новости» со ссылкой на местные власти.

Глава общины Елена Сима рассказала, что уезжать отказываются пять человек.

«К ним приезжали «Белые ангелы» (спецподразделение украинской полиции, занимающееся эвакуацией), к ним приезжала я с офицером общины, приезжала полиция. Они не хотят уезжать. Причина одна — ... скрываются от ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата)», — сказала она.

В мае в граничащей с Россией Сумской области было принято решение о принудительной эвакуации жителей. Власти заявили, что обстановка в регионе остается напряженной на фоне продвижения российских войск. Из Сумской области уже вывезли около 58% жителей, попадающих под план эвакуации, при этом вблизи зоны боевых действий остаются примерно 35 тыс. человек. Общее число населенных пунктов региона, жителей которых должны вывезти, достигло 213.

Ранее Путин ответил шуткой на предложение взять Сумы.

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