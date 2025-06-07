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На Украине признали продвижение ВС РФ в Сумской области

Экс-спикер Генштаба ВСУ Селезнев: ВС РФ активно продвигаются в Сумской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

За последнюю неделю подразделения Вооруженных сил Украины активно продвинулись в Сумской области Украины (граничит с Курской областью). Об этом заявил бывший спикер генерального штаба ВСУ и военный эксперт Владислав Селезнев, передает «Страна.ua».

Он рекомендовал жителям Сум эвакуироваться.

По словам эксперта, если произойдет прорыв фортификаций, это может указывать либо на плохую работу областной военной администрации, либо на то, что российские войска имеют преимущество в ресурсах настолько значительное, что способны пробиваться даже сквозь оборонные сооружения.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска своими ударами «серьезно утихомирили пыл» ВСУ атаковать у государственной границы России в районе Журавлевки Белгородской области. По его словам, украинским подразделениям был нанесен ряд огневых поражений.

Российские войска вошли на территорию Сумской области после того, как из соседней Курской области были выбиты последние подразделения ВСУ.

Ранее Трамп заявил, что Украина дала России повод «разбомбить их к чертям».

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