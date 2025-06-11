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Гражданскую авиацию на Украине оборудуют пулеметами

Депутат Рады Камельчук: гражданские самолеты снарядят пулеметами для защиты от БПЛА
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Shutterstock

Самолеты гражданской авиации на Украине оборудуют пулеметами для борьбы с беспилотниками. Об этом заявил депутат Рады Юрий Камельчук в эфире украинского издания «Новости. Live».

Причиной такого решения является нехватка военной авиации на Украине.

«На данный момент у нас нет достаточного количества самолетов для защиты энергетических объектов, из-за чего мы потеряли <…> фактически 80% тепловой генерации», — добавил он.

Депутат добавил, что частные владельцы некоторых самолетов устанавливают на них пулеметы и летают за беспилотниками.

В свою очередь депутат Рады Ирина Геращенко заявила о проблемах со строительством фортификационных сооружений на территории страны. Властям необходимо сделать «критически важные шаги» в рамках строительства оборонительных сооружений, уверена она.

В конце марта на Украине сообщили о планах привлечь военнообязанных мужчин старше 50 лет к работе по строительству фортификационных сооружений.

Ранее в Раде намекнули на сознательную сдачу Сумской области генералами и чиновниками.

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