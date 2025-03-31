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На Украине военнообязанных старше 50 лет планируют привлекать к строительству фортификаций

ТЦК: на Украине военнообязанных старше 50 лет отправят на строительство фортификаций
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Evgeniy Maloletka/AP

Военнообязанные мужчины старше 50 лет, а также те, кто призван в украинскую армию, но по состоянию здоровья направлен на службу в тыловые части, будут привлечены к работе по строительству фортификаций. Об этом в соцсетях сообщил замруководителя областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на подконтрольной Украине территории Запорожской области.

«Эти подразделения выполняют очень важные задания по оборудованию соответствующих фортификационных сооружений», — сказал он.

Он отметил, что сейчас части обеспечения Вооруженных сил Украины нуждаются в комплектовании гражданскими специалистами, в частности такими, как водители и крановщики.

До этого находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил в своем Telegram-канале, что мобилизация на Украине стала формой репрессий и ее надо отменить. По его мнению, Киев должен отказаться от мобилизации для достижения перемирия.

По его словам, мобилизация превратилась в похищение людей на улицах и передачу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) стариков, немощных и больных. Он отметил, что цель данного механизма — покорность общества и коррупция.

Ранее на Украине принесли присягу первые 18-летние бойцы ВСУ.

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