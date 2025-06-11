На Украине назвали «бедой» ситуацию со строительством фортификаций

Депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила о проблемах со строительством фортификационных сооружений на территории страны. Пост с соответствующим содержанием она опубликовала в своем Telegram-канале.

«С фортификациями беда. События на фронте доказывают правоту наших оценок, требований и советов», — написала парламентарий, представляющая партию «Европейская солидарность».

Она добавила, что властям необходимо сделать «критически важные шаги» в рамках строительства оборонительных сооружений. В том числе Геращенко потребовала привлечь к ответственности виновных в проблемах со строительством фортификаций и отстранить от этого процесса военно-гражданские администрации. Кроме того, депутат призвала провести закрытое заседание Верховной рады по данной теме.

В конце марта на Украине сообщили о планах привлечь военнообязанных мужчин старше 50 лет к работе по строительству фортификационных сооружений. То же касается граждан, призванных в армию, но по состоянию здоровья направленных на службу в тыловые части.

Ранее украинские власти выделили $2 млн на строительство оборонительных сооружений в подконтрольной Киеву части Запорожской области.