ВС России захватили тяжелый украинский беспилотник

«РВ»: Бойцы 20-го «Бессмертного полка» подстрелили и забрали дрон ВСУ на позиции

Бойцы 20-го «Бессмертного полка» ВС РФ захватили тяжелый украинский беспилотник. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

На кадрах видно, как замаскированные военные вдвоем уносят беспилотник.

«Бойцы полка сначала аккуратно подстрелили, а потом дерзким броском умыкнули тяжелый дрон прямо из-под носа противника», — говорится в сообщении.

Теперь российские военные будут использовать беспилотник в своих целях.

11 июня в небе над Воронежской областью российский вертолет сбил три украинских беспилотника. На представленных кадрах видно, как российский вертолет сделал нужный маневр, после чего выпустил три ракеты. Все три цели были уничтожены.

До этого пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО ликвидировали 32 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами. БПЛА самолетного типа были уничтожены в период с 20:00 мск 10 июня до 7:00 мск 11 июня.

Ранее сообщалось, что ВСУ испытывают нехватку БПЛА «Лютый» после атак на Россию.