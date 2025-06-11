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Российский вертолет сбил три беспилотника ВСУ

Военблогер Рожин: вертолет уничтожил три беспилотника ВСУ в Воронежской области

В небе над Воронежской областью вертолет сбил три украинских беспилотника. Об этом сообщил Telegram-канал «Пионер запаса».

По его словам, уничтожение вражеских БПЛА заметили очевидцы. На кадрах видно, как российский вертолет сделал нужный маневр, после чего выпустил три ракеты. Все три цели были уничтожены.

«Видно, как винтокрылые специально выжидают и отпускают от себя БПЛА, чтобы сбить их вдали от гражданских», — говорится в сообщении.

11 июня сообщалось, что российские средства ПВО сбили беспилотники над Чертковским районом Ростовской области. По предварительной информации, никто не пострадал.

До этого пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО ликвидировали 32 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами. БПЛА самолетного типа были уничтожены в период с 20:00 мск 10 июня до 7:00 мск 11 июня.

Ранее стало известно об атаке ВСУ на пороховой завод в Тамбовской области.

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