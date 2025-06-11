В РФ заявили о нехватке у ВСУ беспилотников «Лютый»

Украинские войска испытывают нехватку беспилотников «Лютый» после попытки масштабной атаки на Россию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«В последние несколько дней Украина применяла ударные БПЛА «Чаклун-В», они несут до 20 кг боевой части — это в три раза меньше, чем «Лютый», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, в нескольких российских регионах были обнаружены обломки БПЛА ВСУ с неразорвавшейся боевой частью. Они были найдены в Саратовской области и Республике Татарстан.

Накануне SHOT передавал, что ВСУ атаковали Татарстан дронами «Лютый» и «Бобер». Беспилотники этих типов были сбиты над Елабугой и Нижнекамском. В Елабуге расположен завод по производству дронов «Герань-2», в Нижнекамске военных предприятий нет, однако расположен нефтехимический промышленный комплекс.

Дрон-камикадзе «Лютый», разработанный компанией «Антонов», способен доставлять 75-килограммовую боевую часть на дальность до 1000 км, отмечает «Лента.ру». Боевая часть типа «ударное ядро» обладает осколочным действием. При этом точность дронов «Лютый» низка — они летят по заложенным координатам, которые противоборствующая сторона может подменить для противодействия подобным аппаратам, отмечал автор Telegram-канала «Zаписки Vетерана».

Ранее министр обороны Франции заявил об отсутствии табу на поставку оружия Украине.