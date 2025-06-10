В Воронежской области сбили несколько беспилотников

Губернатор Гусев: системы ПВО сбили несколько беспилотников над Воронежской областью

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников над рядом муниципалитетов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал губернатор.

8 июня в Воронежской области объявили режим опасности атаки БПЛА. Гусев призвал местных жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от властей и экстренных служб. Глава области заверил, что силы ПВО наготове.

9 июня в Воронежской области газопровод был поврежден из-за падения обломков БПЛА. Губернатор региона отметил, что на востоке области в результате падения фрагментов сбитого дрона загорелись лес и сухая трава. Пожар уже ликвидировали.

Ранее дрон повредил трубопровод с газом на предприятии в Тульской области.