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Военный аналитик рассказал, как произойдет следующий удар «Орешником» по Украине

Дандыкин: удар «Орешником» по Украине будет неожиданным
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Вооруженные силы России используют баллистический ракетный комплекс средней дальности «Орешник» для удара по Украине, когда приказ об атаке отдаст президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, удар будет внезапным, а возможными целями станут подземные командные пункты и предприятия Украины. Он допустил, что вместе с «Орешником» может быть задействовано и другое высокоточное неядерное оружие.

«Удар «Орешником» по Украине будет неожиданным. Когда решит Путин, тогда «Орешник» и полетит. На Украине осталось еще много углубленных командных пунктов и предприятий, расположенных под землей, — сказал Дандыкин.

9 июня помощник президента России Владимир Мединский заявил, что россияне требуют от властей гораздо более жестоких действий в отношении Киева после украинских терактов на территории РФ.

До этого руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов объяснил, почему российские войска не ударили «Орешником» в ответ на украинскую операцию «Паутина». По его мнению, Россия бережет ракеты «Орешник» для крупных наступательных операций, которые возможны против Украины в будущем. Он также подчеркнул, что применение соответствующего комплекса на надземных объектах нерационально с учетом их высокой стоимости.

Ранее в Германии заявили об истощении ПВО Украины.

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