В Германии заявили об истощении ПВО Украины

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины могут вскоре не выстоять под натиском российских атак. Об этом заявил военный эксперт Вооруженных сил (ВС) Австрии, полковник Маркус Рейснер в беседе с немецким изданием Berliner Zeitung.
«Украинская ПВО достигает предела своих возможностей. Если русские будут атаковать несколько дней без перерыва, система будет подавлена», — сообщил полковник.
По его словам, Киев переживает критический переломный момент. Эксперт заявил об усилении давления со стороны Москвы на стратегическом уровне, что «дает результаты».
До этого в Минобороны РФ сообщили, что Россия нарастила удары по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на усилившиеся с 20 мая атаки на российские гражданские объекты.
По данным ведомства, только за минувшие сутки военные ВС РФ уничтожили общевойсковой полигон, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также цех производства БПЛА и места хранения беспилотников. Кроме того, российские бойцы нанесли поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 148 районах.
Также за сутки российские средства ПВО сбили 204 дрона самолетного типа, В Минобороны уточнили, что 141 из них ликвидировали вне зоны проведения спецоперации.
Ранее в Германии указали на безысходное положение Украины.