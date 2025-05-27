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В Германии заявили об истощении ПВО Украины

Berliner Zeitung: ПВО Украины может не выстоять против российских атак
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Ilya Galakhov/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины могут вскоре не выстоять под натиском российских атак. Об этом заявил военный эксперт Вооруженных сил (ВС) Австрии, полковник Маркус Рейснер в беседе с немецким изданием Berliner Zeitung.

«Украинская ПВО достигает предела своих возможностей. Если русские будут атаковать несколько дней без перерыва, система будет подавлена», — сообщил полковник.

По его словам, Киев переживает критический переломный момент. Эксперт заявил об усилении давления со стороны Москвы на стратегическом уровне, что «дает результаты».

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Россия нарастила удары по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на усилившиеся с 20 мая атаки на российские гражданские объекты.

По данным ведомства, только за минувшие сутки военные ВС РФ уничтожили общевойсковой полигон, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также цех производства БПЛА и места хранения беспилотников. Кроме того, российские бойцы нанесли поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 148 районах.

Также за сутки российские средства ПВО сбили 204 дрона самолетного типа, В Минобороны уточнили, что 141 из них ликвидировали вне зоны проведения спецоперации.

Ранее в Германии указали на безысходное положение Украины.

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