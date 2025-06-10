Минобороны: средства ПВО сбили 7 беспилотников над регионами РФ и Черным морем

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, с 11:30 до 20:00 три беспилотника сбили над Брянской областью, два — над Белгородской, один — над Курской и еще один — над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

10 июня Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО за сутки сбили 258 БПЛА самолетного типа. По информации ведомства, 103 беспилотника были уничтожены вне зоны проведения специальной военной операции.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, регулярные атаки беспилотников ВСУ на российские регионы демонстрируют, что Украина не намерена выполнять достигнутые в ходе переговоров договоренности и всячески саботирует их возможное продолжение.

Ранее на Западе оценили влияние ударов ВСУ по российским аэродромам на ход СВО.