WarGonzo: ВС РФ зашли в село Комар на границе Днепропетровской области Украины

Российские военные зашли с южного направления в село Комар, которое находится на границе Донецкой народной республики с Днепропетровской областью. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo.

По его данным, бойцы Вооруженных сил РФ зашли в населенный пункт, преодолев водную преграду. Сейчас за Комар ведутся ожесточенные бои, поскольку он является важной точкой обороны украинской армии.

Канал отмечает, что российские войска уже дошли до центральных улиц села.

Накануне в российских силовых структурах сообщили, что крупная группировка Вооруженных сил Украины заблокирована в селе Комар. Силовики отметили, что вся логистика ВСУ на этом участке фронта полностью блокирована.

До этого в селе Комар был уничтожен пункт управления украинскими беспилотниками. По имеющимся данным, под удар попали операторы дронов 94-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии.

Ранее на Украине признали продвижение ВС РФ к Днепропетровской области.