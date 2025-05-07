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В ДНР уничтожили пункт управления БПЛА элитного украинского подразделения

ТАСС: в Комаре уничтожили пункт управления БПЛА элитного подразделения ВСУ
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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Пункт управления беспилотниками одного из элитных подразделений ВСУ уничтожен в селе Комар на юге ДНР. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах РФ.

«В Комаре уничтожили пункт управления БПЛА. Там очередное элитное подразделение было. Уничтожена группа операторов, оборудование и «Старлинки», — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, под удар попали операторы дронов 94-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии.

Накануне Telegram-канал «Северный ветер», который связан с группировкой войск ВС России «Север», заявил, что российские военнослужащие уничтожили колонну Вооруженных сил Украины, пытавшуюся прорваться в Курскую область на квадроциклах.

По данным канала, ВСУ двигались по направлению к границе РФ из Павловки и хотели прорваться незамеченными в окрестностях приграничного поселка Новый Путь.

5 мая сообщалось, что ВС РФ продвигаются на Соледарском, Торском и Часовоярском направлениях.

Ранее Марочко заявил о продвижении российских войск на стыке ЛНР и ДНР.

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