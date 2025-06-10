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Жителям Украины посоветовали не стоять возле окон во время работы ПВО

Украинцам посоветовали отодвинуть кровати от окон из-за работы ПВО
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Lerner Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Жителям Украины посоветовали не стоять возле окон во время работы ПВО. Об этом заявил украинский эксперт Сергей «Флэш» Бескрестнов, пишет издание «Страна.ua».

«Пули из пулемета, которыми сбивают «Шахеды», могут попасть в окно украинцев в нескольких километрах от выстрела», — сказал он.

По этой же причине украинцам стоит отодвинуть кровати подальше от окон, отметил эксперт.

10 июня Минобороны России сообщило, что российская авиация и ракетные подразделения нанесли групповой удар высокоточным оружием по целям на Украине. Целью стали военные аэродромы противника.

До этого глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что по Одессе нанесли массированный удар беспилотными летательными аппаратами.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее в Госдуме предрекли продолжение ответных ударов по Украине.

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