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Военный рассказал о воюющих на стороне ВСУ гражданах Франции

Командир Мюнье: на стороне ВСУ идентифицировали минимум 104 наемника из Франции
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Всероссийское Казачье Общество

Более 100 наемников из Франции, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), уже идентифицированы. Об этом рассказал в интервью ТАСС командир российско-французского отряда БПЛА «Нормандия - Неман» в составе казачьей разведывательной бригады «Терек» 1-го штурмового отряда Добровольческого корпуса Сергей Мюнье.

По его словам, некоторые европейцы сами решаются отправиться на Украину и вступить в ряды ВСУ. Таких людей больше, чем в рядах ВС РФ, но их не так много, отметил Мюнье.

Например, со стороны Франции в настоящий момент есть как минимум 104 французских наемника на стороне ВСУ, рассказал военный.

Он добавил, что эти люди сами выкладывают в социальные сети фотографии и видео с фронта. В том числе многие из них не скрывают уничтожения пленных или разные акты нападений, пыток и изнасилований. К настоящему времени 16 из 104 идентифицированных наемников ликвидированы.

Накануне Мюнье сообщил, что спецслужбы Франции ведут неофициальное преследование граждан, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил России.

Ранее стало известно, что представители западных спецслужб воюют в ВСУ под видом наемников.

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