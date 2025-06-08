Наемник из Финляндии с позывным «Пекка», воюющий на стороне ВСУ, в интервью финской телерадиокомпании Yle рассказал, что не советует своим соотечественникам ехать на Украину.

По его словам, участие в конфликте может обернуться трагедией, и он считает, что человек рискует своей жизнью и будущим.

«Пекка» отметил, что изначально некоторые финны выражали желание вступить в его отряд, однако позже большинство из них отказались от этой идеи. Он подчеркнул, что даже у профессиональных военных шансы выжить на фронте невысоки, и многие, побывав в первом бою, вскоре возвращаются домой.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что военные РФ никогда не брали в плен ни одного иностранца, поскольку такая задача изначально не ставилась.

Алаудинов пояснил, что, в отличие от наемников, среди украинцев много тех, кто попал на фронт в результате принудительной мобилизации. Поэтому у них всегда есть выбор сдаться в плен. При этом наемникам такого выбора не предоставляют. Командир «Ахмата» подчеркнул, что всегда приказывает своим бойцам уничтожать представителей иностранных государств.

Ранее российские военные уничтожили присоединившегося к ВСУ польского журналиста.