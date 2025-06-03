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Иностранный наемник ВСУ говорил, что воевал «ради забавы»

Ликвидированный наемник ВСУ из Новой Зеландии говорил, что воевал ради забавы
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Anatolii Stepanov/Reuters

Гражданин Новой Зеландии Шан Ле-Кернс, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), был ликвидирован во время боевых действий. Об этом сообщил посол Украины в Австралии и Новой Зеландии в соцсети X.

В своем аккаунте в соцсети Ле-Кернс описывал мотивацию как «боевые действия ради забавы» (Warfighting for fun), сопроводив запись смеющимся смайлом.

В профиле наемник называл себя поклонником видеоигр, огнестрельного оружия, аниме и фитнес-тренировок.

2 июня шведского гражданина Джонатана Кванца заочно приговорили в России к 14 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины.

До этого командир российско-французского отряда БПЛА «Нормандия — Неман» Сергей Мюнье заявил, что более 100 граждан Франции, воюющих на стороне ВСУ, уже идентифицированы. Он добавил, что эти люди сами выкладывают в социальные сети фотографии и видео с фронта. А некоторые из них не скрывают, что совершают различные преступления.

Ранее снайпер ВСУ приехал тратить заработанные деньги в Россию.

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