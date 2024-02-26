«Рассвет» и приз в 10 млн рублей: под Авдеевкой уничтожен первый американский танк Abrams Советник главы ДНР Гагин: в зоне СВО уничтожен первый танк Abrams

Российские военные уничтожили первый американский танк Abrams под Авдеевкой. Боевая машина была ликвидирована подразделением ударных дронов под командованием офицера с позывным «Коловрат». В ближайшее время подбившие танк военные получат 10 млн руб.

Солдаты ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции на Авдеевском направлении впервые поразили используемый Вооруженными силами Украины американский танк M1 Abrams. Об этом сначала сообщил Telegram-канал Mash, а затем подтвердил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

«Возможно, это та машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике, до освобождения Авдеевки. На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили», — сказал чиновник.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Он добавил, что новые поставки вооружений Киеву разделят аналогичную участь — окажутся подбиты и пойдут на переплавку и восстановление городов Донбасса. По его оценке, любая иностранная военная техника уязвима перед российским оружием.

Mash написал, что танк заметили в селе Бердычи в ДНР, затем российские военные из 15-й отдельной мотострелковой бригады поразили его.

Приз в 10 млн рублей

Видео с горящим Abrams опубликовал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде рассказали «Ленте.ру», что танк уничтожил боец с позывным «Рассвет». В Telegram-канале военного соединения уточняется, что боевую машину ликвидировало подразделение ударных дронов под командованием офицера с позывным «Коловрат».

В январе 2023 года российский актер Иван Охлобыстин сообщил, что представители крупного российского бизнеса назначили награду в 10 млн руб. за каждый подбитый Abrams. После появления данных об уничтожении американского танка он подтвердил, что российские военные получат обещанную награду:

«Поздравляю ребят из 15-й ОМБ с первым «Абрамсом»! 10 миллионов будут направлены героям в самое ближайшее время. Прекрасный день, честный приз!»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о поражении американской боевой машины в зоне СВО, отметил, что танки Abrams будут гореть так же, как и другие, о чем говорили российские военные.

Abrams на Украине

Первые танки Abrams, которые считаются основными боевыми машинами на вооружении США, ВСУ получили в сентябре 2023 года, о чем писала газета The New York Times со ссылкой на сообщения двух источников в Пентагоне. Танки прибыли раньше срока, чтобы украинские военные смогли применить их в ходе своего контрнаступления.

В ноябре Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона передала Abrams в недостаточном количестве, в связи с чем они не смогли сыграть большую роль на поле боя.

Модель танка М1 Abrams примечательна тем, что бронебойно-подкалиберные снаряды для 120-миллиметровых орудий этих машин содержат сердечник из обедненного урана (обычно делают из карбида вольфрама). Его использование делает снаряд дешевле и одновременно повышает бронепробиваемость.

Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский говорил о том, что ВС РФ нашли уязвимые места у Abrams и уже разработали методички против них. По его словам, эти танки использовали в Африке, Афганистане, поэтому о них «уже достаточно много знают».