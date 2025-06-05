Колонну подбитой военной техники США в Сумской области сняли на видео

Министерство обороны России в своем Telegram-канале опубликовало видео, на котором запечатлена колонна подбитой военной техники США в Сумской области Украины.

Речь идет о двух танках M1 Abrams, двух бронетранспортерах International MaxxPro, боевой бронированной машине Stryker и ремонтно-эвакуационной машине Challenger. На кадрах видно, что эта подбитая техника находится в сельской местности.

По информации Минобороны, военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» эвакуировали ее.

3 июня военный блогер Юрий Подоляка заявил, что Вооруженные силы России успешно действуют в Сумской области. По его словам, идет продвижение к поселку Хотень, который расположен в 12 км от города Сумы. Подоляка уверен в намерении российских войск превратить эту точку в место накопления резервов в рамках подготовки к штурму административного центра региона.

В тот же день депутат Рады Марьяна Безуглая призвала украинцев эвакуироваться из Сумской области. Она отметила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалили подготовку к обороне на этом направлении.

Ранее российский боец рассказал о тактике продвижения в Сумской области.