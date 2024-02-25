Советник главы ДНР Кимаковский заявил о слабых местах танков Abrams

У американских танков Abrams есть уязвимые места, у российских военнослужащих уже разработаны методички против них. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает RT.

Кимаковский отметил, что танки Abrams также использовались на других театрах боевых действий — в Африке, Афганистане, поэтому о них «уже достаточно много знают».

«Уязвимые места у этой техники есть. У нас уже разработаны методички. Поэтому ничего страшного от их появления на линии фронта не будет», — отметил он.

Накануне советник главы Игорь Кимаковский заявлял, что американские танки Abrams впервые заметили у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки.

До этого журнал Military Watch Magazine (MWM) сообщил, что российские танки Т-80БВМ лучше американских M1 Abrams по мобильности. Издание пояснило, что танки Т-80 с газотурбинной силовой установкой более мобильны. У американской армии только M1 Abrams оснащен таким двигателем, но он, по мнению экспертов, уступает российскому по соотношению мощности и веса.

Ранее стало известно, какая техника ВС РФ способна противостоять танкам Abrams.