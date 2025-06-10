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В «Ростехе» заявили, что Украина потеряла почти все поставленные БМП Bradley

Чемезов: практически все поставленные Украине БМП Bradley уничтожены
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Global Look Press

Украина потеряла почти все американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, поставленные ей союзниками. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью журналу «Разведчик», передает ТАСС.

Как рассказал Чемезов, у этих БМП есть серьезное слабое место — проблемы с проходимостью, в связи с чем они не могут нормально идти по бездорожью, вязнут в черноземе и за счет огромных габаритов становятся легкой мишенью.

«Ну и какой толк в улучшенной защищенности, если результат один? Практически все Bradley, поставленные на Украину, сегодня уничтожены», — сказал он, отметив, что БМП — это не танк.

Он подчеркнул, что боевая машина пехоты должна быть быстрой, мобильной, проходимой, уметь преодолевать реки вплавь, что умеют российские БМП, а американские, по его словам, нет.

В апреле РИА Новости сообщило, что Вооруженные силы Украины лишились в Курской области 5,5 тысячи единиц поставленной странами Запада техники на сумму $7,8 млрд.

Ранее в «Ростехе» оценили эффективность ракет «Изделие-305».

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