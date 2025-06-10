ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 100 снарядами

Украинские войска за минувшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 110 снарядами. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков добавил, что большая часть вражеских атак пришлась на Краснояружский район. Всего под удар попали 32 населенных пункта в девяти районах области.

Зафиксированы атаки 83 беспилотниками, из них 50 дронов были сбиты. Пострадал взрослый мужчина, а также ребенок. Кроме того, повреждения получили частные дома и 19 транспортных средств.

9 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате ракетного удара по селу Пригородняя Слободка Рыльского района был поврежден культурно-досуговый центр имени Даниила Гранина. У здания пострадали крыша, фасад и окна. Возник пожар, площадь возгорания составила около 400 квадратных метров.

Позже Хинштейн сообщил, что спасатели потушили возгорание.

Ранее в Запорожской области полностью восстановили электроснабжение после обстрелов.