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В Курской области потушили пожар в доме культуры, возникший после обстрела ВСУ

Хинштейн: спасатели потушили пожар в доме культуры в Рыльском районе Курской области
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Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что спасатели потушили пожар в культурно-досуговом центре им. Гранина в Рыльском районе, возникший после обстрела украинских войск.

По словам главы региона, на месте происшествия работали пожарные расчеты МЧС России, АНО «Патриот» и добровольцы «Барс-Курск». Открытое горение было оперативно локализовано и ликвидировано. По информации Хинштейна, сейчас идет пролив конструкций.

9 июня врио губернатора Курской области сообщил, что в результате ракетного удара по селу Пригородняя Слободка Рыльского района был поврежден культурно-досуговый центр имени Даниила Гранина. У здания пострадали крыша, фасад и окна. Возник пожар, площадь возгорания составила около 400 квадратных метров.

На прошлой неделе украинские войска также атаковали Рыльск снарядами HIMARS. По данным Telegram-канала Mash, ВСУ целенаправленно ударили минимум двумя снарядами по скоплению людей в переулке Фрунзе и на улице Розы Люксембург.

Ранее СК возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Рыльск.

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