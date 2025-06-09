В Курской области потушили пожар в доме культуры, возникший после обстрела ВСУ

Хинштейн: спасатели потушили пожар в доме культуры в Рыльском районе Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что спасатели потушили пожар в культурно-досуговом центре им. Гранина в Рыльском районе, возникший после обстрела украинских войск.

По словам главы региона, на месте происшествия работали пожарные расчеты МЧС России, АНО «Патриот» и добровольцы «Барс-Курск». Открытое горение было оперативно локализовано и ликвидировано. По информации Хинштейна, сейчас идет пролив конструкций.

9 июня врио губернатора Курской области сообщил, что в результате ракетного удара по селу Пригородняя Слободка Рыльского района был поврежден культурно-досуговый центр имени Даниила Гранина. У здания пострадали крыша, фасад и окна. Возник пожар, площадь возгорания составила около 400 квадратных метров.

На прошлой неделе украинские войска также атаковали Рыльск снарядами HIMARS. По данным Telegram-канала Mash, ВСУ целенаправленно ударили минимум двумя снарядами по скоплению людей в переулке Фрунзе и на улице Розы Люксембург.

Ранее СК возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Рыльск.